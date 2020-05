Coronavirus Covid-19: Anagni, una parrocchia propone “Mille altari per Maria” per pregare in casa durante il mese di maggio

“Cari amici, cari nonni e nonne, cari bambini, ci troviamo nel mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria”. Si rivolge così ai propri parrocchiani don Francesco Frusone, della chiesa di Santa Maria del Carmine a Tecchiena di Alatri (Fr), nella diocesi di Anagni-Alatri. In occasione del mese di maggio, il parroco infatti ha lanciato l’iniziativa “Mille altari per Maria”. “È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia – scrive don Frusone –. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno ‘costretto’ a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio, così ci ha scritto Papa Francesco”. Il sacerdote chiede perciò a singoli e famiglie, con la collaborazione attiva dei più piccoli, di aiutarsi nella preghiera alla Madonna realizzando in ogni casa un piccolo altare o comunque uno spazio dedicato alla recita del Rosario. “Se viviamo il mese di maggio nell’intimità della casa, vi propongo un’attività che ci aiuti a farlo al meglio e vi chiedo di condividere la bellezza della preghiera fotografando gli altarini nelle vostre case e condividendone le immagini”, conclude il parroco di Santa Maria del Carmine.