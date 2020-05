Laudato si’: Fiac, per la “Settimana” in preghiera da tutto il mondo. Oggi alle 14 venti Paesi collegati in diretta

Sarà mons. Eduardo Garcia, vescovo di San Justo in Argentina e assistente del Forum internazionale di Azione Cattolica, a guidare oggi alle 14 (ora italiana) un incontro online di preghiera e riflessione in occasione della “Settimana della Laudato si’”. “La ‘Settimana’ si celebra nel quinto anniversario dell’enciclica di Francesco sulla cura della nostra casa comune – spiegano dal Fiac –. Il documento è fonte di ispirazione anche durante questi momenti di difficoltà e ci incoraggia a riflettere sui valori che condividiamo per creare un futuro più giusto e sostenibile”. “Custodi dell’opera di Dio” è lo slogan dell’appuntamento odierno, che sarà accompagnato da testi del beato Pier Giorgio Frassati. Approfondimento personale, sfide per l’Ac, Chiesa in uscita e dialogo per un’ecologia integrale sono le dimensioni su cui si concentra un testo preparato per l’occasione in più lingue, con spunti per le attività dei gruppi. La preghiera di oggi sarà in diretta sulla pagina Facebook del Fiac e parteciperanno Italia, Argentina e Filippine, con 20 Paesi collegati. “Vogliamo concretizzare nella vita e nella missione dell’Ac la proposta della ‘Laudato si’’ e metterci nuovamente al servizio della missione della Chiesa perché, con umiltà, generosità, ampi orizzonti e stile missionario, possiamo essere capaci, tanto a livello personale quanto a livello comunitario di dare testimonianza di Gesù Cristo nelle situazioni in cui la creazione soffre a causa delle azioni dell’umanità”, concludono dal Fiac.