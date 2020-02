Rai Vaticano: Viaggio nella Chiesa di Francesco, focus sul Mediterraneo con intervista al card. Bassetti

“L’immagine più bella dell’incontro di Bari che mi porto nel cuore è quella di un fratello, un vescovo francescano che veniva dalla Siria che ci ha mostrato un video. Bambini nudi, in mezzo alla neve, senza pane. Vivono in condizioni terribili. Ci ha detto: ‘Noi come Chiesa qui ci siamo’. Quel sentir dire con forza ‘Noi ci siamo’, credetemi, ci ha incoraggiato ad affrontare le nostre battaglie con più decisione, più forza e anche con più rispetto nei loro confronti”. Così il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervistato da Rai Vaticano, per lo Speciale “Mediterraneo di Pace”, in onda su Raiuno, domenica 1° marzo, alle 00,30, per il programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti. Replica su Rai Storia venerdì 13 marzo, alle 11.30, e per l’estero su Rai Italia. Dalle parole di Papa Francesco al summit dei vescovi cattolici sul Mediterraneo, con le indicazioni operative per il futuro, “l’appuntamento avrà cadenza biennale – anticipa Bassetti – e seguiranno da subito incontri ed aiuti con le Chiese d’Oriente”.

Tra gli altri servizio, un viaggio dalle testimonianze dal Libano degli esponenti delle Chiese cristiane agli studi teologici, con i Gesuiti a Napoli; dal bilancio dei corridoi umanitari con il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, alla campagna d’informazione che gli Scalabriniani attueranno nelle scuole sui viaggi dei migranti, utilizzando anche la realtà virtuale, alla mostra sulle radici del Mediterraneo, in corso, al Museo Archeologico di Napoli.