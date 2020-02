Papa Francesco: Bruni, “lieve indisposizione”, “non si è recato in Laterano”. “Altri impegni procedono regolarmente”

foto SIR/Marco Calvarese

“Una lieve indisposizione”. È il motivo che ha spino il Papa a non partecipare, questa mattina, al tradizionale incontro con il clero romano di inizio Quaresima, che prevedeva una liturgia penitenziale nella basilica di San Giovanni in Laterano. A rivelarlo, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Questa mattina il Santo Padre non si è recato in Laterano per la liturgia penitenziale con il clero romano”, ha dichiarato il portavoce vaticano: “Per via di una lieve indisposizione ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta”. “Gli altri impegni procedono regolarmente”, ha precisato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede.