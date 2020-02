Coronavirus Covid-19: Protezione civile, 528 persone positive, 14 deceduti. Borrelli, “una buona notizia in Lombardia: 37 guariti e 305 contagiati”

“Dalla Regione Lombardia è arrivata comunicazione di 37 persone guarite. I numeri complessivamente sono 305 persone contagiate e 37 guarite. Questa è un’ottima notizia”. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo del Dipartimento di Protezione civile e commissario per l’emergenza, aprendo la conferenza stampa per fare il punto della situazione rispetto all’emergenza coronavirus Covid-19.” C’è validazione dei dati da parte di Istituto superiore di sanità, precisa Borrelli”. E l’Istituto superiore di sanità alla mezzanotte di ieri ha confermato 282 casi che ha esaminato. In totale ci sono “528 persone positive: di queste 474 sono in assistenza, la stragrande maggioranza sono in isolamento domiciliare e non hanno bisogno di cure e ricoveri in strutture ospedalieri, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva”.

Rispetto alle Regione, ci sono “98 contagiati in Veneto, 97 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 in Lazio e 3 in Sicilia ma di questi 2 risultano guariti, 2 in Toscana, in Campania e in Piemonte, 1 a Bolzano e 1 in Abruzzo”.

I deceduti sarebbero 14, ma si è in attesa di una conferma sui due nuovi morti legati al coronavirus, da parte dell’Istituto superiore di sanità.