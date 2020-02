Coronavirus Covid-19: Protezione civile, 650 contagiati; 3 nuovi morti in Lombardia, tutti ultraottantenni

“Dalla Regione Lombardia ci giunge la notizia di altre tre guarigioni, per un totale di 40 guariti. In totale in Italia sono 45 i guariti: ai 40 della Lombardia, si aggiungono i 3 in Lazio e i 2 in Sicilia”. Lo ha appena ricordato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile e commissario all’emergenza, aprendo la conferneza stampa per l’aggiornamento dei dati. In totale, al momento, ci sono “650 sono i contagiati in 12 regioni e in una Provincia autonoma e sono morti 3 ultraottantenni (2 di 88 e una di 82) in Lombardia”, ha aggiunto Borrelli.

Nel dettaglio, i casi accertati di coronavirus in Lombardia sono 403, 111 in Veneto, 97 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 4 in Sicilia, 3 nelle Marche, 3 nel Lazio e 3 in Campania, 2 in Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Abruzzo, 1 in Puglia e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare.