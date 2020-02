Coronavirus Covid-19: Agesci Sicilia, sospese fino al 15 marzo tutte le attività scout per ragazzi e adulti

Sospese fino al 15 marzo (salvo diverse e successive disposizioni) tutte le attività scout per ragazzi e adulti in Sicilia, sia nei singoli gruppi sia negli altri livelli associativi (quello zonale e quello regionale). È la decisione assunta dal Comitato regionale dell’Agesci Sicilia, che recepisce le indicazioni diramate a livello nazionale dal Miur e opera una scelta di prudenza e di responsabilità. “Pur non essendo la nostra Regione una ‘zona gialla’ – si legge in una nota dell’Agesci Sicilia – abbiamo a cuore la salute e la sicurezza dei nostri ragazzi e dei nostri capi e siamo consapevoli di appartenere a una più ampia comunità civile che ci chiede senso di responsabilità e saggezza, non solo per non diffondere inutili e improvvide paure, ma soprattutto per educarci tutti a un elevato senso di responsabilità e di corretta partecipazione attiva assieme alle istituzioni politiche, sociali ed ecclesiali”. L’Agesci si dice vicina a quanti sono impegnati per “garantire la sicurezza e la salute di tutti i cittadini italiani”. “Ai genitori dei nostri ragazzi intendiamo offrire un concreto segnale di responsabilità in quello spirito di collaborazione educativa che contraddistingue il nostro agire”. Disposta, quindi, la sospensione, fino al prossimo 15 marzo, delle attività in sede e di quelle all’aperto, degli eventi di formazione e delle riunioni per tutti i livelli dell’Agesci Sicilia, che “resterà costantemente a disposizione dei ragazzi, dei capi e delle famiglie anche attraverso la Segreteria regionale e i propri canali di comunicazione (mailing, sito e piattaforme social)”.