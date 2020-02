Brasile: si conclude visita ad limina vescovi Regione Sud 2. Incontro di tre ore con il Papa, “fratello tra fratelli”

Si conclude oggi in Vaticano la visita ad limina dei vescovi della Regione Sud 2 del Brasile, che comprende le diocesi dello Stato del Paraná. Il momento culminante è stato, lunedì scorso, l’incontro con Papa Francesco. I vescovi sono stati felici per l’incontro, che è stato segnato dalla vicinanza del Papa come fratello tra loro. Alcuni vescovi hanno espresso dopo l’incontro alcune impressioni riportate sul sito della Cnbb-Sud 2.

“Siamo molto felici, perché abbiamo trascorso tre ore con Papa Francesco – ha dichiarato dom Geremias Steinmetz, arcivescovo di Londrina e presidente della Regione Sud 2 della Cnbb -. È stata una conversazione molto schietta e bella, in cui tutti i vescovi che lo desideravano hanno potuto porre domande al Santo Padre”. “Come sempre, Papa Francesco è stato molto gentile, molto accogliente. È stato un momento profondo, in cui il Papa è stato un fratello tra fratelli, parlando con l’episcopato”, ha evidenziato dom Amilton Manoel da Silva, vescovo ausiliare di Curitiba e segretario della Cnbb Sud 2. “Posso dire che sono state tre ore di Pentecoste, di un Cenacolo, di un’esplosione di manifestazione di Dio. È stato meraviglioso”, ha raccontato dom Mário Spaki, vescovo di Paranavaí. “Un’esperienza senza precedenti nella vita di chiunque, ma per noi vescovi ancora di più. Il Papa è stato un fratello tra i fratelli”, la testimonianza di dom Bruno Elizeu Versari, vescovo di Campo Mourão. Ieri i vescovi hanno avuto gli ultimi incontri nei dicasteri vaticani e hanno concelebrato la messa del Mercoledì delle Ceneri, presieduta da Papa Francesco.