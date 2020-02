Germania: Magonza, dal 2 al 5 marzo l’assemblea plenaria dei vescovi, con rinnovo presidenza e verifica cammino sinodale

L’assemblea plenaria di primavera della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) si svolgerà dal 2 al 5 marzo nell’Erbacher Hof, centro conferenze e sede dell’accademia della diocesi di Magonza. Partecipano gli attuali 69 membri della Conferenza episcopale tedesca, presieduta dal card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga, che lo scorso 11 febbraio ha comunicato di non essere disponibile per un secondo mandato alla guida dell’assise dei vescovi tedeschi. Il focus dell’assemblea sarà quindi l’elezione del nuovo presidente della Conferenza episcopale tedesca; altro tema di rilievo una prima analisi dell’inizio del cammino sinodale con la passata assemblea sinodale a Francoforte sul Meno. Sarà eletto anche il nuovo segretario generale della Dbk, stanti le dimissioni di padre Hans Langendörfer, che dal 1996 è a capo della segreteria della Conferenza dei vescovi tedeschi. L’Assemblea generale tratterà di nuovo questioni relative al problema degli abusi sessuali. I vescovi affronteranno anche la lettura del documento post-sinodale “Querida Amazonia” di Papa Francesco, con le valutazioni e conclusioni del Pontefice sul Sinodo dell’Amazzonia. Tra gli altri argomenti il confronto sui temi del 3° Kirumenent, festival ecumenico che si terrà nel 2021 a Francoforte sul Meno, e un confronto sull’attuale situazione dei cristiani in Siria. A tal fine, durante l’assemblea generale parteciperà come ospite il nunzio apostolico a Damasco, il card. Mario Zenari.