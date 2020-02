Coronavirus Covid-19: Ministero Turismo Israele, quarantena e blocco degli ingressi turistici dall’Italia

Israele ha annunciato il blocco dei voli in arrivo dall’Italia. In una nota, pervenuta al Sir, sono presentate alcune linee guida aggiornate per i visitatori che sono stati in Italia negli ultimi 14 giorni. In particolare si stabilisce, tra l’altro, che “i turisti entrati in Israele prima del 26 febbraio possono continuare la loro visita senza restrizioni. Quelli in arrivo oggi in Israele andranno in auto-quarantena o il loro ingresso nel Paese sarà rifiutato. Attualmente – si legge nella nota – sono previsti 30 voli dall’Italia verso Israele. L’ingresso dei turisti sarà rifiutato”. Il testo, inoltre, avvisa che “sarà pubblicata entro domenica un’ordinanza ufficiale, firmata dal Ministro dell’Interno, che vieta l’ingresso in Israele dall’Italia per tutti i visitatori che si trovavano in Italia negli ultimi 14 giorni”.