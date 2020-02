Diocesi: Milano, domenica 1° marzo messa dell’arcivescovo Delpini on line per tutti i fedeli. Ogni mattina preghiera per la pace

Domenica 1° marzo i fedeli della diocesi di Milano, “stando riuniti con i propri famigliari in casa, potranno unirsi in preghiera con l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, che dalla cripta del duomo presiederà la celebrazione eucaristica della domenica di inizio Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle ore 11. La conferma viene da una nota della curia ambrosiana, che specifica: “L’iniziativa, che non ha precedenti, è nata per ottemperare alle misure emanate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo, avrà luogo senza la presenza dei fedeli che potranno in ogni caso assistere alla messa in collegamento tv, grazie alla collaborazione di TgrLombardia, “che interpreta così il suo ruolo di servizio pubblico”. “Seppure in questa forma del tutto particolare, dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le indicazioni delle autorità competenti, al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della comunione spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’imposizione delle Ceneri”.

Sempre allo scopo di “favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussidio disponibile sul portale www.chiesadimilano.it”. Nel tempo di Quaresima sarà inoltre possibile iniziare la giornata condividendo direttamente con l’arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo”. Delpini pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTv al termine della diretta della messa feriale dal duomo di Milano delle ore 8, così come da Circuito Marconi (ore 6.28; 120 e 19.10) e Radio Mater. “Contro i mali del mondo, la preghiera è la nostra arma più preziosa», sottolinea l’arcivescovo mons. Mario Delpini nel primo contributo video in cui spiega l’iniziativa.