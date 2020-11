Tv2000: dal 21 novembre torna “Borghi d’Italia”. Morgante, “non solo intrattenimento, ma anche informazione di prossimità”

Sarà Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, il primo protagonista di “Borghi d’Italia”, il programma di Tv200 che tornerà in onda con la dodicesima edizione, a partire dal 21 novembre. “Non è solo intrattenimento, ma anche informazione di prossimità”, dichiara il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante. “Racconta il nostro Paese, porta alla ribalta personaggi e luoghi diversi e tiene aggiornati su quanto succede intorno a chi abita nei comuni italiani, anche in quelli meno conosciuti”, prosegue Morgante, secondo cui “‘Borghi d’Italia’ è diventato negli anni un appuntamento cardine della nostra televisione: itinerari nelle bellezze e tradizioni, che il conduttore Mario Placidini propone ogni settimana con professionalità e passione”. Quest’anno il programma, in onda ogni sabato alle 14.25 e domenica alle 6.20 e alle 14.20, “ha maturato un nuovo format”, spiega Mario Placidini, che oltre a condurre, cura il programma: “ho raccolto l’invito del direttore Morgante ad essere più presente e accompagnare per mano lo spettatore alla scoperta del Comune protagonista. Quindi abbiamo aggiunto una telecamera, le mie domande, tanta curiosità e in più con il drone sveliamo delle inquadrature sconosciute anche ai più curiosi abitanti del luogo. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: mostrare la verità e l’autenticità dei borghi e delle città italiane”.

Dopo Castiglion Fiorentino, “Borghi d’Italia” racconterà Isola del Liri (Fr), Anguillara Sabazia (Ro), Amandola (Fm), Monterotondo (Ro), Valmontone (Ro), Tivoli (Ro), Bassiano (Lt) e Pitigliano (Gr).