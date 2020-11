La Civiltà Cattolica: anche su Tumblr la newsletter “Abitare nella possibilità” lanciata durante il lockdown

“Abitare nella possibilità” è la nuova rubrica sulle pagine di carta de La Civiltà Cattolica e anche sulla piattaforma di microblogging Tumblr https://laciviltacattolica.tumblr.com/, disponibile come applicazione per dispositivi mobili (iOS e Android). Sono già disponibili in archivio 100 articoli.

Si tratta della newsletter quindicinale lanciata lo scorso 28 marzo dalla rivista internazionale dei gesuiti per accompagnare il lockdown e poi mai interrotta. “Chiusi in casa – spiega un comunicato -, ab­biamo vissuto – e continuiamo a farlo in modalità differenti – nella possibilità di un futuro che non conosciamo. Così abbiamo cercato parole per vivere il presente e immaginare il ‘dopo’, e ci siamo rivolti al mondo dell’arte, della letteratura, della musica e del cine­ma, da cui scaturiscono brevi note meditative”. Il successo della newsletter – in pochi mesi quasi 8mila iscritti e arrivata al numero 25, con 100 pezzi già pubblicati – “ci ha spinti a immaginare un suo trasferimento sia sulla rivista nella sua edi­zione a stampa sia su piattaforma digitale, per rendere maggiormente accessibili i suoi contenuti”.

Dal numero 4090 de La Civiltà Cattolica – in uscita sabato e anticipato via web il giovedì precedente – apparirà dunque periodicamente la rubrica “Abitare nella possibilità”, impaginata a tre colonne, che riporterà una selezione dei brevi articoli distribuiti regolarmente via posta elettronica e, da oggi, presenti singolarmente anche sulla pagina Tumblr della rivista. Ogni articolo è “taggato” per parole chiave.