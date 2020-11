Solidarietà: Roma, al via la campagna “Salva il Natale” dei bambini della Casa di Kim

“Garantire accoglienza e cure a bambini gravemente malati, italiani e stranieri, proprio nel momento in cui la nuova impennata della pandemia di Coronavirus rischia di bloccare l’accesso all’assistenza sanitaria per i piccoli meno fortunati”. È questo l’obiettivo della campagna “Salva il Natale dei bambini della Casa di Kim”, promossa dall’Associazione Kim di Roma. Ad accompagnare il lancio dell’iniziativa le voci di Alessandro & Hanna Rinella, tenore romano e cantante jazz tedesca, che hanno deciso di donare la loro interpretazione del celebre brano “Over the rainbow”, prodotto e arrangiato dal maestro Rapheal D.Thön ed eseguito dalla Fames Orchestra di Skorpio, per promuovere la raccolta fondi in favore dei bambini in emergenza sanitaria.

Per tanti bambini italiani e stranieri bisognosi di assistenza sanitaria, la Casa di Kim è un “presidio a difesa dell’infanzia toccata dalla malattia, destinazione che accoglie e accompagna verso un futuro migliore”, chiarisce la nota diffusa dall’Associazione.

“Questo non sarà un Natale come tutti gli altri – prosegue la nota -. L’emergenza della pandemia segnerà inevitabilmente le nostre giornate di festa, ma per i bambini della Casa di Kim il rischio concreto è un altro: chi ha urgente bisogno di cure non è ancora riuscito ad arrivare, mentre chi era pronto per tornare nel proprio Paese è rimasto bloccato qui. Le permanenze si allungano e i costi per l’accoglienza salgono a dismisura: in queste condizioni le attività dell’Associazione Kim rischiano di fermarsi”. Salvare il Natale dei bambini della Casa di Kim, conclude la nota, significa “proteggere i sogni e le aspettative di cura di chi cerca aiuto, lontano dalla propria casa, al di là dell’arcobaleno”.