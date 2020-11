Diocesi: Bolzano, nuovo Consiglio scientifico per l’Istituto “De Pace Fidei”

L’Istituto ecumenico e interreligioso per la pace, la giustizia e la salvaguardia del Creato “De Pace Fidei” della diocesi di Bolzano-Bressanone rinnova il suo Consiglio scientifico. I tre nuovi membri sono Mara Alaimo, Judith Hafner e Luigi Spagnolli. Alaimo è, tra altro, attiva nel settore della finanza etica per “Oikocredit”, Hafner lavora per la Caritas diocesana e gestisce la “Rete per la sostenibilità dell’Alto Adige” e Spagnolli porta l’esperienza politico-istituzionale di ex sindaco di Bolzano e di attuale direttore dell’Ufficio provinciale caccia e pesca. Il direttore dell’Istituto, Paolo Renner, ringrazia i tre membri uscenti Maria Teresa Pontara, don Flavio Debertol e don Mario Gretter per “i molti anni di proficua collaborazione”.

Compito dell’Istituto “De Pace Fidei”, eretto nel 1994 dal vescovo Wilhelm Egger e con sede presso lo Studio teologico accademico di Bressanone, è di fornire aiuto alla Chiesa locale nello svolgere compiti che derivano dalla visione cristiana dei temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Negli ultimi tempi sono state focalizzate soprattutto tematiche relative alla tutela del clima, in sintonia con le decisioni del Sinodo diocesano del 2013-2015.