Libano: i militari italiani della missione Unifil ristrutturano il poliambulatorio medico di Qallawiyah

(foto Esercito Italiano)

Inaugurato negli scorsi giorni il poliambulatorio medico di Qallawiyah, nel Sud del Libano, ristrutturato con i fondi del ministero della Difesa italiano dai militari del contingente italiano di Unifil, coordinati con le autorità locali e facendo ricorso a manodopera del posto. Il presidio ospedaliero di circa 160 metri quadrati, dotato di tutti i servizi sanitari primari per garantire un’adeguata assistenza medica alle circa 5.500 persone che risiedono nel villaggio e nei paesi vicini, ha necessitato di un importante intervento di ristrutturazione che ha interessato il tetto, il prospetto principale, l’impianto elettrico e idrico-fognario. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il generale di brigata Andrea Di Stasio, comandante del settore Ovest di Unifil, e Mansur Ilayan sindaco di Qallawiyah che, secondo quanto riportato sul sito dell’Esercito italiano, ha ringraziato a nome di tutta la comunità i caschi blu italiani per il contributo in favore del soddisfacimento delle esigenze di carattere sanitario dell’Unione delle municipalità di Al-Qalaa.