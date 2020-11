Coronavirus Covid-19: Ragusa, morto il fondatore del Consultorio familiare don Romolo Taddei

Morto don Romolo Taddei, fondatore del Consultorio familiare di ispirazione cristiana di Ragusa. Aveva 79 anni. Nelle ultime settimane, aveva lottato contro il Covid-19. La diocesi di Ragusa lo ricorda come “un sacerdote di grande fede e spiritualità e un uomo di scienza e di cultura”. Don Taddei, psicologo e psicoterapeuta, era direttore emerito del Consultorio familiare di ispirazione cristiana che aveva fondato nel 1978. Alle famiglie, alle coppie, ai fidanzati, agli operatori e alle operatrici del Consultorio ha dedicato la sua missione sacerdotale. Le sue competenze erano riconosciute ben oltre i confini della diocesi di Ragusa: tante le sue pubblicazioni con le case editrici più note, i corsi e i seminari cui veniva chiamato come relatore. Decine di operatori volontari hanno accolto l’invito a collaborare. “Le giovani coppie – scrive oggi la presidente del Consultorio familiare, Agata Pisana – sono state la sua grande passione. La famiglia il cardine del suo ministero. Ha dedicato al Consultorio tutta la tua vita e il suo grande cuore affinché nessuno che bussasse a questa porta rimanesse inascoltato. Ha formato generazioni e generazioni di operatori, insegnando, con il suo esempio, l’arte dell’umiltà e del rispetto, della cura appassionata e della presenza sempre”.

Don Romolo Taddei era nato nel dicembre del 1941 ed è stato ordinato presbitero il 15 agosto 1966. Ha conseguito la licenza in Scienze dell’educazione con indirizzo psicologico alla Pontificia Università Salesiana e in Teologia pastorale all’Università Lateranense, a Roma. Ha collaborato con l’istituto Gestalt e insegnato Pastorale familiare presso gli Istituti teologici di Ragusa e Catania. È stato membro del Consiglio presbiterale, della Commissione per gli ordini e i ministeri e parroco della parrocchia San Giovanni Maria Vianney, a Ragusa. Per molti anni è stato direttore dell’Ufficio di pastorale familiare della diocesi, oltre che autore di molte pubblicazioni relative alla pastorale familiare, dei fidanzati e delle giovani coppie.