Diocesi: Messina, professioni temporanee al monastero delle clarisse di Montevergine

Sabato 21 novembre, alle 17, nella chiesa del monastero di Montevergine, a Messina, suor Maria Chiara Amata dell’Eucarestia e suor Chiara Maria Eustochia della Passione emetteranno la professione religiosa temporanea. Le due giovani, provenienti l’una dalla parrocchia Sacro Cuore di Milazzo e l’altra dalla parrocchia Santa Maria della Consolazione in Gravitelli ‐ Messina, dopo un periodo di formazione e discernimento concluso con il noviziato, entrano pienamente a far parte della Comunità delle Clarisse.

Nel corso della celebrazione, presieduta da fra’ Antonino Catalfamo, ministro provinciale dei Frati minori di Sicilia, sarà consegnato a suor Maria Chiara e a suor Chiara Maria il velo, il libro della Regola e il Crocifisso. “Con la professione religiosa temporanea, che prelude a quella definitiva, si assume con voto pubblico l’obbligo di osservare i tre consigli evangelici (castità, povertà e obbedienza), si è consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e incorporati nella Fraternità delle Sorelle Povere di Santa Chiara, con i diritti e i doveri definiti giuridicamente”, ricorda una nota della diocesi.

In ottemperanza alle normative anti Covid-19 e in considerazione delle dimensioni limitate della Chiesa, non sarà possibile partecipare alla celebrazione in presenza, ma la celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Messina.