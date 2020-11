Epatite C: Speranza (min. Salute), “firmato il decreto per lo screening nazionale gratuito”

“Ho firmato, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, lo schema di decreto che sarà ora inviato alla Conferenza delle Regioni per lo screening nazionale gratuito per il virus dell’epatite C (Hcv). È un passo avanti perché permette di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate e migliorare così la diagnosi precoce”. Lo annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza. “La ricerca scientifica su Hcv – prosegue – deve continuare, per garantire una maggiore assistenza ai pazienti affetti da epatite C, come sottolineano anche l’Associazione italiana per lo studio del fegato, la Società italiana di malattie infettive e tropicali e l’Associazione pazienti EpaC Onlus”. “Lavoriamo insieme – conclude – perché il Servizio sanitario nazionale sia sempre più vicino ai cittadini”.