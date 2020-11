Giuseppini del Murialdo: convegno online sulla proclamazione a patrono della Chiesa

Un evento di riflessione in occasione del 150° anniversario della proclamazione di san Giuseppe a patrono universale della Chiesa (8 dicembre 1870 – 8 dicembre 2020). Lo propone online sulla piattaforma Zoom il Comitato di San Giuseppe, che vede in collaborazione la Federazione italiana suore di San Giuseppe, gli Oblati di San Giuseppe, i Giuseppini del Murialdo, con la Pia unione del Transito di San Giuseppe dell’Opera don Guanella. Dal pomeriggio di sabato 5 dicembre e nella mattinata di domenica 6 dicembre, a San Giuseppe al Trionfale, a Roma, si terrà questo momento di approfondimento e di preghiera per una lettura cristocentrica della figura del santo patrono. “Nel giusto Giuseppe riconosciamo una singolare grandezza e santità – si legge nella lettera degli organizzatori -. Le parole dell’angelo ‘Alzati, predi con te il bambino e sua madre’ sono il riverbero della sua costante sollecitudine per la Chiesa e per ogni figlio redento da Gesù. ‘Questo patrocinio deve essere invocato ed è necessario tutt’ora alla Chiesa’ come rinnovato impegno di evangelizzazione nel mondo”. La messa finale, il 6 dicembre, alle 12, sarà presieduta dal card. Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato della Città del Vaticano.