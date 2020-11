Germania: “Maria Madre della Pace” sarà il nome del nuovo priorato cistercense di Neuzelle

Prosegue la rinascita dell’abbazia di Neuzelle, nel Brandeburgo: ora è giunto il via libera all’acquisizione di terreni per la costruzione del nuovo monastero per i monaci cistercensi giunti a Neuzelle da Heiligenkreuz. Il progetto di un nuovo edificio per il priorato cistercente di Neuzelle compie quindi un passo avanti: il Consiglio pubblico della Fondazione dell’Abbazia ha deciso di vendere all’Ordine Cistercense 75 ettari di terreno di proprietà statale nel distretto di Treppeln, come ha annunciato Manja Schüle, ministro della cultura del Land. Il prezzo concordato è di circa 219mila euro, e i cistercensi intendono iniziare la costruzione del nuovo monastero del priorato a breve: il sito scelto è a circa 13 chilometri dall’antico complesso monastico a Neuzelle vecchio di 750 anni, uno dei pochi monasteri medievali completamente conservati in Europa, e importante polo turistico per il Brandeburgo. “A più di due anni dall’istituzione del priorato cistercense a Neuzelle, un passo importante e tanto atteso sta diventando una realtà”, ha dichiarato monsignor Wolfgang Ipolt, vescovo di Görlitz, che è stato l’ideatore e il sostenitore del ritorno dei cistercensi a Neuzelle. Anche l’abate dell’abbazia di Heiligenkreuz, Dom Maximilian Heim, si è rallegrato per la positiva evoluzione del progetto e ha annunciato che il nuovo monastero si chiamerà “Maria Mutter Friedenshort” (Maria Madre della Pace), come recita un antico canto dei pellegrini verso Neuzelle.