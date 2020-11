Coronavirus Covid-19: webinar su “vaccini, ricerca, cure e investimenti”. Commissaria Gabriel, “sinergie, cooperazione, e innovazione”

“La sfida che emerge da questa crisi è l’innovazione” su tutti i fronti, ma particolarmente in quello medico-scientifico; per affrontarla occorre “sostenere le forze in campo con investimenti mirati e veloci”, onde evitare inutili sovrapposizioni e concorrenze; “sinergie” e “cooperazione” sono fondamentali. Questo in sintesi il messaggio che ha trasmesso la commissaria per la ricerca Marija Gabriel, intervenuta oggi al webinar organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il Corriere della Sera, sul tema “Vaccini, ricerca, cure e investimenti: l’Europa della salute”. Anche il ministro italiano Roberto Speranza è intervenuto al confronto virtuale e ha invitato, tra l’altro, a guardare lontano, “investendo sulla salute, che è un bene pubblico fondamentale” e preparando “un’Ue ancora più forte per le crisi future”. Poiché, ha concluso citando Papa Francesco, “peggio di questa crisi è solo il rischio di sprecarla”. Negli interventi, i rappresentanti della comunità scientifica hanno fatto il punto sulla ricerca per il vaccino, ma anche delle cure per il Covid (in particolare lo studio sugli “anticorpi monoclonali” che si sta portando avanti al Toscana Life Sciences e quello sulle “cellule T allogeniche specifiche” del Baylor College of Medicine), cure di cui in generale “si parla troppo poco”, è stato osservato; da alcuni eurodeputati è stata avanzata la richiesta che i vaccini siano gratuiti per non lasciare nessuno in dietro.