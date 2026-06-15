Lavoro domestico: Acli, domani a Roma evento “Dalla cura invisibile alla giustizia sociale”

“Dalla cura invisibile alla giustizia sociale” è il tema dell’evento organizzato da Acli, Acli Colf e Acli in Famiglia in occasione della Giornata internazionale del lavoro domestico che ricorre domani, 16 giugno, per accendere i riflettori su una ambito essenziale, ancora troppo spesso invisibile e privo di adeguata valorizzazione sociale. Ad apire i lavori, ospitati dalle 14.30 presso la sala Da Feltre in via degli Orti di Trastevere 6, a Roma, saranno Pierangelo Milesi, vicepresidente nazionale Acli con delega al Coordinamento delle Associazioni specifiche e professionali, e Mauro Carta, della Direzione nazionale Acli con delega al lavoro. L’introduzione politica sarà affidata a Giamaica Puntillo, presidente Acli Colf, con un intervento dedicato al “paradosso del lavoro domestico nell’Italia del lavoro”. Seguirà il primo panel, “Lavoro domestico, tra utilità sociale e invisibilità”, con gli interventi di Fulvia Santini, ricercatrice e responsabile dell’indagine Censis “Social reputation lavoro domestico in Italia”, Mauro Munari, presidente Ebincolf, Andrea Falasca, responsabile del team “Normativa e procedure lavoratori domestici, contributi non obbligatori” della Direzione centrale Entrate Inps, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei. Il dibattito sarà moderato da Marta Ginettelli, vicepresidente nazionale Acli Colf. Il secondo panel sarà invece dedicato al tema “Accompagnare il lavoro dalla fragilità alla dignità: il contributo del sistema Acli”, con gli interventi di Simone Bellezza, segretario nazionale AiF-Acli in Famiglia, Valentina Benedetti, della Presidenza di Acli Colf, Rosario Cavallo, segretario nazionale Fap Acli, Stefano Parisi, presidente di Caf Acli, Mariangela Perito, responsabile del Coordinamento Donne Acli, Paolo Ricotti, presidente del Patronato Acli. Le conclusioni politiche saranno affidate a Simone Bellezza. L’evento si chiuderà alle 17.30 con il momento artistico teatrale “La cura che tiene il mondo”, ispirato a san Francesco e all’enciclica Laudato si’, interpretato dalla “Compagnia” In di Assisi.

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