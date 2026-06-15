Minori vittime di reato: apre a Roma il primo sportello, oggi inaugurazione alla Lumsa

Apre a Roma il primo sportello per i minori vittime di reato. L’inaugurazione si terrà lunedì 15 giugno alle 12 nella sala Pia dell’Università Lumsa a Roma. Realizzato dall’Università Lumsa in accordo con il Garante per dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, in collaborazione con l’Asl Roma1, l’Ordine degli Psicologi del Lazio e l’assessorato ai Servizi sociali di Roma Capitale, lo sportello sarà il primo nel territorio di Roma e provincia ed è stato pensato come punto di riferimento per gli adulti che si trovano di fronte alla sofferenza di un minore vittima, o possibile vittima, di reato. Nella stessa giornata prenderà avvio anche il corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, promosso nell’ambito della collaborazione tra la Garante regionale e l’Università Lumsa. Saranno presenti: Francesco Bonini, rettore Università Lumsa; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio; Monica Sansoni, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio; Letizia Caso, professoressa di Psicologia sociale alla Lumsa e responsabile del progetto; Domenica Sposato, area di Staff Direzione Asl Roma1; Paola Medde, presidente dell’Ordine degli psicologi del Lazio; Giovanni Impagliazzo, responsabile tecnico procedure Assessorato Politiche sociali di Roma Capitale.

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