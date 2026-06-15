Diocesi: Trapani, lanciata una campagna fondi per restaurare antico registro, pezzo di storia locale

Una campagna di raccolta fondi per restaurare un registro dei primi anni del XVIII secolo la cui coperta è rivestita da un foglio matrice di antiche carte da gioco siciliane, rinvenuto all’interno dell’archivio diocesano di Trapani. A lanciarlo è la diocesi locali e tra i primi sostenitori figura la scrittrice Stefania Auci, autrice de “I leoni di Sicilia”. “Noi ci prendiamo cura di una storia antica per consentirle di risuonare ancora nel nostro presente. Aiutateci a continuare a farlo” è l’appello della vice direttrice dell’archivio Stefania La Via. Il ritrovamento del registro è avvenuto proprio durante i lavori di ricognizione nello storico archivio parrocchiale di San Pietro, parrocchia che celebra i 900 anni dalla fondazione. Da qui l’avvio della campagna per salvare questo pezzo unico di storia locale. Per sostenere il restauro è a disposizione l’Iban: IT41Q0306909606100000124624 (intestato a Diocesi di Trapani, causale: archivio, restauro registri parrocchiali).

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