Cultura: Savona, da domani la Settimana “Armonia nei contrasti”

Dal 16 al 21 giugno a Palazzo delle Azzarie di Savona si terrà “Armonia nei contrasti”, la Settimana culturale organizzata dalla libreria Paoline nell’ambito della rassegna “Autori in gioco… oltre gli opposti”. Sei appuntamenti (inizio ore 20.30) tra storia, arte, scienza e poesia che, come spiegano gli organizzatori, “daranno la possibilità di ascoltare i conflitti interiori e di scoprire la bellezza diffusa nella vita quotidiana, dove la cura dell’altro e l’armonia nei contrasti generano una nuova speranza”. Si inizia martedì 16 giugno (armonia nei contrasti con la cultura e la spiritualità) con Giovanni Ollino, Francesco de Pascale, Maria Rita Scrimieri ed Enzo Bensi. Mercoledì 17 giugno il festival della poesia anno zero. Giovedì 18 (ore 19.30 al circolo Amilcare Artisi, via san Giacomo, 9) “Sulle tracce del Chiabrera al San Giacomo” in una serata dedicata al ricordo del poeta savonese Gabriello Chiabrera nell’anniversario della sua nascita. È necessaria la prenotazione al 347.2512535. Venerdì 19 giugno, incontro con Ugo Ghione, Cristiano Trentini e Bruno Bellonotto per parlare di scienza. Sabato 20, incontro con Paola Bussino, Michele Salvatore, Marco Freccero e Franco Caserta. Domenica 21 giugno incontro con Maria Tazzari Caruso e Silvia Bottaro che risponderanno alla domanda: “Può l’arte aiutarci a rendere più dolce la nostra vita quotidiana spesso resa amara dai contrasti e dalle divisioni?”.

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