Società: Mattarella ai nuovi Alfieri della Repubblica, “accanto a tradizionali forme di generosità e solidarietà ci sono strumenti nuovi, veicolo di valori di vita”

(Foto Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Quest’anno tra i comportamenti posti in evidenza e trasmessi come messaggio di comportamento, iniziative, scelte, comportamenti, interventi, fatti nell’immediatezza di emergenze o fatti organizzando stabilmente delle attività, ne sono alcune che sono definibili, appunto, ‘strade nuove, in tempi nuovi’”. Lo ha ricordato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai nuovi Alfieri della Repubblica nella cerimonia di consegna degli Attestati d’onore svoltasi al Quirinale.

“Che i tempi cambiano, come sapete voi, alla vostra età, molto meglio delle persone anziane come me – ha osservato il Capo dello Stato –; i tempi cambiano, cambiano gli strumenti che la scienza pone a nostra disposizione. Quindi cambiano anche le modalità di vita, di comunicazione, di utilizzo di strumenti”. “Bene, molti di voi – ha proseguito – hanno utilizzato questi strumenti nuovi o hanno fatto un uso nuovo di strumenti che esistevano già, o hanno perseguito delle forme espressive nuove, per stringere rapporti di solidarietà generosamente aperti agli altri”. “Vi sono state, in questo utilizzo di strumenti nuovi, esigenze ambientali da tutelare, esigenze sociali da affrontare per risolvere problemi comuni”, ha spiegato Mattarella, sottolineando che “vi è stata, cioè, una serie di iniziative che ha utilizzato strumenti nuovi. E questo è importante perché dimostra che, accanto alle sempre perenni e presenti tradizionali forme di generosità, di solidarietà, di aiuto reciproco, ci sono strumenti nuovi, che sono veicolo per gli stessi valori di vita che avete perseguito”. “Quindi – ha concluso – grazie per quanto avete fatto. Complimenti a tutti voi e, ripeto, insieme a voi a tante ragazze e ragazzi che fanno lo stesso nel nostro Paese, e questo è quello che garantisce per l’Italia che amiamo un futuro positivo che ci incoraggia”.