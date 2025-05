Irlanda: il 14 giugno giovani-adulti invitati a condividere le proprie storie al santuario di Knock

“Se avete tra i 18 e i 30 anni, siete i benvenuti all’incontro di fede per giovani adulti ‘Osate sperare’”, che si terrà presso il santuario di Knock il 14 giugno, organizzato dalla Conferenza episcopale irlandese. “Questo incontro dinamico e di preghiera – si legge nell’invito dei vescovi – vedrà la partecipazione di relatori esperti, che condivideranno esperienze di fede e si concluderà con la messa celebrata da mons. Fintan Gavin, vescovo di Cork e Ross, presso la basilica di Nostra Signora”. Intervenendo in vista dell’incontro di fede per i giovani-adulti a Knock, il vescovo Gavin, che è anche presidente del Consiglio episcopale per il rinnovamento pastorale e lo sviluppo della fede degli adulti, ha affermato: “In un mondo in cui i giovani sono alla ricerca di uno scopo e di un senso di appartenenza, questo incontro offre uno spazio per incontrare Cristo, esplorare la fede e trovare speranza insieme in comunità. Tutti sono benvenuti”. L’intervento principale sarà pronunciato da padre Conor McDonough, sacerdote domenicano e docente di teologia. Durante la giornata, workshop interattivi e di riflessione includeranno i seguenti temi: Servire Gesù; Aprire la Parola di Dio, Come parlare della nostra fede; Servizio di riconciliazione.

