Diocesi: San Marco-Scalea, a Cetraro la premiazione del Concorso scolastico nazionale del Serra Club

Il Serra Club San Marco Argentano-Scalea, appartenente al Distretto 77 Sicilia-Calabria, si prepara a vivere la cerimonia di premiazione del Concorso scolastico nazionale, giunto per quest’anno scolastico 2024-2025 alla sua ventesima edizione. L’appuntamento è per venerdì 16 maggio, alle 10, presso la Colonia San Benedetto di Cetraro marina. Il tema scelto per questa edizione, “Il coraggio di vivere in bellezza”, ha coinvolto studenti, docenti e dirigenti scolastici in un percorso educativo e creativo che ha posto al centro il valore della bellezza autentica, da cercare e custodire nella vita quotidiana, soprattutto nelle sue sfide. Alla cerimonia interverranno mons. Stefano Rega, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, don Giuseppe Fazio, rettore del Seminario vescovile, Maria Luisa Coppola, già presidente nazionale del Serra Club, e Lina Giovinazzo, presidente del club calabrese ospitante. Saranno inoltre presenti i dirigenti scolastici, gli insegnanti e soprattutto gli studenti delle scuole che hanno preso parte al concorso. L’invito all’evento – scrive la diocesi in una nota – è esteso a tutti con l’intento di “celebrare insieme l’alto valore di un’iniziativa che in questa edizione viene celebrata nel territorio della diocesi di San Marco Argentano-Scalea e che pone i giovani al centro, guidandoli a riscoprire la bellezza della vita attraverso lo sguardo della cultura”.

