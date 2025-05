Leone XIV: mons. Morrone (Reggio Calabria), “la pace, i poveri e i ponti: le tre P che il nuovo Papa ci affida”

In un editoriale dal titolo “Da Leone XIV un messaggio di umanità, dialogo e sinodalità”, mons. Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra, riflette sull’elezione del nuovo Pontefice. “Ogni elezione di un Papa è motivo di gioia e letizia. In Leone XIV si concentra il mistero di comunione della Chiesa”, scrive mons. Morrone, evidenziando la continuità con il pontificato di Francesco e la novità di una figura capace di parlare alle Americhe e al mondo intero. Tre le parole chiave del pontificato: pace, poveri, ponti. “Non una pace di compromesso, ma quella di Cristo, che nasce dal perdono e chiama alla conversione. Un’attenzione preferenziale per i poveri e gli ultimi, e la missione di costruire ponti di dialogo e incontro”. Morrone sottolinea anche la dimensione universale del nuovo Papa: “Leone XIV rappresenta entrambe le Americhe e porta con sé una visione cattolica autenticamente globale, arricchita dalla sua esperienza europea”. Un Pontificato che si apre all’insegna della sinodalità, “come via concreta per camminare insieme nella Chiesa di oggi”.

