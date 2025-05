Diocesi: Casale Monferrato, stasera incontro “Gesù la nostra speranza” con mons. Battocchio

“Gesù la nostra speranza”. Questo il tema dell’incontro in programma questa sera, a Casale Monferrato, nell’ambito di “Cantiere Speranza”. Dalle 21, nella chiesa di Sant’Antonio, interverrà mons. Riccardo Battocchio, vescovo eletto di Vittorio Veneto, già rettore dell’Almo Collegio Capranica e presidente dell’Associazione teologica italiana. L’odierna sera chiuderà gli appuntamenti del ciclo “Crescere con la Parola” promossi e curati da mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì. “Fondatamente – spiega il presule – Cristo è sorgente, persona relazionantesi e coinvolgente, scopo e meta di speranza. Senza di Lui non ha senso la vita; saremmo senza pace e gioia. Saremmo disperati. Egli, anche in modo a noi preconscio e non riflesso, suscita speranza di vivere a tutti. Anche con la scontentezza e il disagio interiore ci apre e ci spinge a sperare, come sottolineano i documenti ultimi di Papa Francesco”.

