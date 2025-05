Giornali Fisc: Pisa, oggi pomeriggio al “Thè di Toscana Oggi” si presenta “Ghezzano sguardi tra passato e presente”

Era il 1997 quando il parroco di Ghezzano di allora, don Emanuele Morelli , chiese ai fratelli gemelli Alessandro e Alfredo Casarosa di raccogliere dalle famiglie della frazione sangiulianese (in provincia di Pisa) fotografie recenti e datate sulla frazione sangiulianese. L’esito di quella ricerca fu una bella mostra allestita in piazza della Libertà (ora piazza Tempesti) la domenica 5 ottobre – festa della Madonna del rosario – di quell’anno.

Quelle immagini sono state raccolte in un libro, “Ghezzano sguardi tra passato e presente”, che lo storico Gabriele Zaccagnini non esita a definire un caso di public history, di microstoria locale.

La pubblicazione si arricchisce di molte curiosità: come i nomi più diffusi nel tempo e l’intitolazione delle strade, i censimenti della popolazione e il numero degli elettori. La storia della vecchia chiesa parrocchiale, dedicata a san Giovanni Battista, e di quella nuova, dedicata alla Santissima Trinità e inaugurata nel 1982 dall’arcivescovo Benvenuto Matteucci e dal parroco don Mario Stefanini . E poi il vecchio e il nuovo cimitero, la scuola elementare, i negozi del passato e la vita agricola, un tempo preponderante a Ghezzano.

Il libro sarà presentato oggi, mercoledì 14 maggio, alle ore 17, al pensionato universitario Toniolo di Pisa dal suo curatore Alfredo Casarosa, in occasione del “Thè di Toscana Oggi”. Alfredo Casarosa sarà intervistato da Andrea Bernardini (Toscana Oggi) e Carina Cherubini (Radio Incontro). Durante l’incontro gli studenti dell’istituto Matteotti serviranno thè e pasticcini.

