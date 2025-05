Chiese Triveneto: Migrantes, oggi incontro regionale sul Giubileo dei migranti e sulla cittadinanza

La prossima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, inserita nelle Giornate giubilari a Roma i prossimi 4-5 ottobre e la questione della cittadinanza tra i quesiti dei prossimi referendum sono stati al centro dell’incontro, svoltosi oggi a Vittorio Veneto, della Commissione Migrantes della Conferenza episcopale del Triveneto. All’incontro, che ha visto la presenza dei 14 direttori diocesani, anche l’amministratore della diocesi di Vittorio Veneto, mons. Martino Zagonel. Le Chiese del Triveneto si sono chieste come accompagnare l’informazione sulla giornata referendaria ed in particolare sul referendum, il quinto quesito, che riguarda la cittadinanza e propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per presentare la richiesta di cittadinanza. Durante il confronto “sereno e fraterno”, hanno sottolineato che il quesito referendario ha un “grande valore per la Chiesa”, che come conferma mons. Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, è sempre stata favorevole alla cittadinanza.

