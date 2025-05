Leone XIV: a pranzo con gli agostiniani della Curia Generalizia, “fate conoscere il magnifico patrimonio spirituale di Sant’Agostino”

(Foto Agostiniani)

“La pace sia con voi”. Con queste parole, le stesse pronunciate durante la benedizione Urbi et Orbi nel giorno della sua elezione, Leone XIV ha iniziato l’omelia nella comunità degli Agostiniani della Curia Generalizia, in occasione della memoria della Beata Vergine Maria, Madre del Soccorso. Il Pontefice, tornato tra i suoi confratelli per la prima volta dopo l’elezione dell’8 maggio, ha celebrato ieri la messa insieme ai fratelli agostiniani, sottolineando il ruolo missionario della Chiesa e la necessità di camminare insieme in modo sinodale. Ha evidenziato l’importanza di una spiritualità di comunione, un tratto distintivo dell’eredità di Agostino, che spinge a procedere uniti per trasmettere il messaggio evangelico al mondo.





Accolto con “gioia e commozione” dai confratelli, Leone XIV ha varcato la soglia della Curia poco prima di mezzogiorno, tornando nella casa dove aveva vissuto dal 2001 al 2013 come priore generale dell’Ordine. In questi anni, il card. Robert Prevost – come era conosciuto dai confratelli – aveva condiviso con loro l’Eucaristia, la preghiera mattutina e i momenti di fraternità, proseguendo questa consuetudine anche durante il periodo in cui era stato chiamato da Papa Francesco a presiedere il Dicastero per i vescovi.

Durante il pranzo nel refettorio, il Pontefice ha rivolto un pensiero speciale ai presenti: “Fate conoscere il magnifico patrimonio spirituale di Sant’Agostino”. Ha poi ricordato un episodio con Papa Ratzinger, raccontando come gli siano rimaste impresse alcune parole che Benedetto XVI gli rivolse durante un incontro nei Giardini Vaticani, quando era ancora priore generale, in occasione della benedizione di un mosaico dedicato alla Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio. In questa circostanza Benedetto XVI incoraggiava con passione gli Agostiniani a studiare, approfondire e diffondere il pensiero di Sant’Agostino.