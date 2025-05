Commissione Ue: 7,3 miliardi da Horizon Europe “per migliorare ricerca, competitività e crescita dei talenti”

(Bruxelles) La Commissione europea investe 7,3 miliardi di euro attraverso il nuovo programma di lavoro Horizon Europe per il 2025, “per rafforzare ricerca e innovazione a vantaggio globale dell’Europa. Ciò promuoverà la scienza d’avanguardia, accelererà le transizioni verde e digitale dell’Ue e – sempre secondo la Commissione – migliorerà la competitività dell’Europa”. Il programma, afferma la Commissione, “contribuirà ad attrarre e trattenere i migliori ricercatori in Europa e offrirà un supporto mirato alle persone colpite da guerre e sfollati. Il programma di lavoro stanzia il 35% del bilancio per l’azione per il clima e l’8,8% per la biodiversità. Questo stanziamento include 1,14 miliardi di euro per progetti su clima, energia e trasporti e 833 milioni di euro per alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente. Il 36% dei finanziamenti di Orizzonte Europa sostiene la transizione digitale, con 1,6 miliardi di euro destinati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

