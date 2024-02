San Francesco di Sales: Piacenza, domani convegno “Come l’intelligenza artificiale cambia il giornalismo: strumenti pratici e rischi deontologici”

“Come l’intelligenza artificiale cambia il giornalismo: strumenti pratici e rischi deontologici per una professione rinnovata”. Questo il tema del convegno promosso per domani, sabato 3 febbraio, dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna insieme alla diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si è celebrata lo scorso 24 gennaio. I lavori prenderanno il via alle 9.30 presso il Collegio Alberoni. Interverranno Michele Partipilo, giornalista e già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia (“La deontologia per un’informazione dalla parte dell’uomo all’epoca dell’intelligenza artificiale”), Luigi Rancilio, giornalista e caporedattore del quotidiano Avvenire (“Come fare meglio i giornalisti usando l’intelligenza artificiale”), Marco Tarquinio, editorialista del quotidiano Avvenire (“Dove va il giornalismo con l’avvento dell’intelligenza artificiale?”), e il vescovo diocesano, mons. Adriano Cevolotto, che rifletterà sul tema “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana” affrontato da Papa Francesco nel Messaggio per la 58ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.

