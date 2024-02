Giornata per la vita: Vittorio Veneto, veglia diocesana sabato 3 febbraio e “primule della vita” a sostegno della casa di accoglienza Mater Dei

La diocesi di Vittorio Veneto informa che sabato 3 febbraio, alle 20.30, nella chiesa dei santi Martino e Rosa in Conegliano, si tiene la veglia diocesana per la vita, animata dall’associazione Aliestese, che sottolineerà alcuni passi del messaggio dei vescovi “La forza della vita ci sorprende”. Presiede il vescovo Corrado Pizziolo. Durante la veglia vengono proposte due testimonianze. La veglia sarà trasmessa in diretta sulla Tenda Tv (canale 19 delle smart tv oppure nel sito www.latendatv.it, in YouTube e in Facebook). Alle messe di sabato 3 e di domenica 4 febbraio, in tutte le chiese della diocesi, vengono proposte le primule della vita. Le offerte raccolte andranno a favore del Centro di aiuto alla vita che a sua volta le destina a varie iniziative a sostegno della vita e in particolare alla casa di accoglienza Mater Dei di Vittorio Veneto. Alla promozione e realizzazione dell’iniziativa collabora l’Acr, insieme al Centro aiuto per la Vita – Movimento per la Vita.

