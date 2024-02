Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi a Pieve di Cento per l’inaugurazione dell’Emporio solidale. Domenica ordinerà sei diaconi permanenti

Nella mattinata di domani, sabato 3 febbraio, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, sarà alle 9 a Pieve di Cento per l’inaugurazione dell’Emporio solidale della Caritas parrocchiale. Alle 10.30, poi, nella collegiata di San Biagio a Cento presiederà la liturgia nella festa del Patrono. Nel pomeriggio, alle 15 il porporato guiderà il pellegrinaggio dall’Arco del Meloncello al santuario della Beata Vergine di San Luca, dove alle 16 presiederà la messa in occasione della Giornata nazionale della vita che ha come titolo “La forza della vita ci sorprende. Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita? (Mc 8,36)”.

Infine, domenica 4 febbraio, alle 17.30 in cattedrale, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale ordinerà sei diaconi permanenti provenienti da diverse parrocchie della diocesi. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

