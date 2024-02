Vittime civili di guerra: La Russa, “onorare la loro memoria, fondamentale che la comunità internazionale si attivi per garantire un futuro in cui ce ne siano sempre meno”

“In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo desidero rendere omaggio alle tante, troppe persone, donne, uomini e bambini, che restano uccise durante gli scontri bellici. È importante onorare la loro memoria ma è altresì fondamentale che la comunità internazionale si attivi per garantire un futuro in cui sempre meno civili perdano la vita. A tutte le vittime e ai loro familiari rivolgo il mio deferente pensiero”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

