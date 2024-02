Religiosità: “Tre giorni con Maria”, tappa a Maida (Lamezia Terme) dall’8 all’11 febbraio

(foto diocesi Lamezia Terme)

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia, farà tappa in Calabria dall’ 8 al 11 febbraio in diocesi di Lamezia Terme, a Maida, nelle parrocchie di Santa Maria Cattolica, San Domenico e San Nicola. Il pellegrinaggio ha preso avvio l’11 novembre 2020 e si concluderà il 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario dell’anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Il programma della tappa di Maida prevede per giovedì 8 febbraio alle ore 16 l’arrivo della statua nel Rione Le Croci, con fiaccolata verso la chiesa di S. Maria, alle ore 17,30 la messa ed alle ore 20 l’Incontro con catechisti e animatori in oratorio. Venerdì 9 febbraio alle ore 8,30 le Lodi e l’Esposizione Eucaristica fino alle ore 12; in mattinata visita agli ammalati, alle scuole; alle ore 16 confessioni; alle ore 16,30 preghiera del Rosario; alle ore 17 messa; alle ore 18,30 incontro con i ragazzi delle medie in oratorio. Sabato 10 febbraio in mattinata la visita agli ammalati; alle ore 10,30 messa nella Casa di cura S. Francesco di Paola; alle ore 16,30 la catechesi della missionaria vincenziana suor Imma all’apostolato della preghiera, nella chiesa di S. Maria; alle ore 17,30 la preghiera del rosario e le confessioni; alle ore 18 la messa nella chiesa di S. Maria. Domenica 11 febbraio alle ore 8,30 la messa; alle ore 10,30 la messa ed il saluto alla statua della Vergine della Medaglia Miracolosa.