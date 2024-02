Diocesi: Grosseto e Pitigliano, sabato incontro “Alla tavola di Emmaus” per catechisti, giovani, adulti e insegnanti di religione

“Alla tavola di Emmaus. L’Eucaristia come stile della relazione educativa nella trasmissione della fede e a scuola”. Questo il titolo dell’incontro di formazione per catechisti, giovani e adulti e insegnanti di religione delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello in programma per sabato 3 febbraio. I lavori saranno ospitati dalle 15.30 nella parrocchia di Albinia: dopo i saluti del vescovo Giovanni Roncari, l’intervento formativo sarà tenuto da padre Valerio Mauro, già ministro provinciale dei Frati minori cappuccini della Toscana e attuale parroco della comunità di Santa Lucia V.M. nel quartiere di Barbanella a Grosseto. Seguiranno laboratori in piccoli gruppi.

