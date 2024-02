Diocesi: Trieste, la Cattedra di San Giusto 2024 verso la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia

(foto diocesi Treviso)

E’ stata presentata questa mattina alla curia di Trieste la “Cattedra di San Giusto – Quaresima 2024” dedicata al tema “Democrazia è Partecipazione. In vista della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, 3-7 luglio 2024”. Gli appuntamenti che la diocesi di Trieste propone dal 2010, principalmente nel tempo di Quaresima, per approfondire temi di spiritualità e cultura ecclesiale con testimoni qualificati, sono stati presentati dal vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi, assieme a Giovanni Grandi, docente dell’Università di Trieste e membro del Comitato scientifico per la 50ª Settimana sociale, e don Sergio Frausin, delegato diocesano per la Cultura. La Cattedra di San Giusto si presenta quest’anno con un programma che accompagna la comunità ecclesiale e cittadina alla 50a Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Tutti gli incontri si svolgeranno nella Cattedrale di San Giusto dalle ore 20,30 ad ingresso libero, partendo da mercoledì 21 febbraio alle ore 20,30 con l’incontro “La democrazia alla prova del futuro: l’Università scuola di partecipazione alla vita civile” tenuto da Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università degli Studi di Trieste. Seguirà poi il 28 febbraio l’incontro “La democrazia alla prova dell’economia: economia civile e democrazia” con suor Alessandra Smerilli fma, economista, membro del comitato scientifico di Economy of Francesco, segretaria del Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale. Mercoledì 6 marzo sarà la volta di “La democrazia alla prova della pace – Educare e promuovere la partecipazione alla costruzione della pace”, con Franco Vaccari, psicologo, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della pace. Mercoledì 13 marzo è previsto invece l’incontro “La democrazia alla prova delle città. Ripartire dai luoghi e dalle comunità”, con Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di economia civile.