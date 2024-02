Giornata per la vita: Loreto, domenica un incontro a carattere medico scientifico

Domenica 4 febbraio si celebrerà la 46ª Giornata nazionale per la vita, che avrà per tema “La forza della vita ci sorprende. Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?” (Mc 8,36). “Nella Giornata per la vita salga dunque, da parte di tutte le donne e gli uomini, un forte appello all’impossibilità morale e razionale di negare il valore della vita, ogni vita. Non ne siamo padroni né possiamo mai diventarlo”, si legge nel Messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la Giornata.

Nell’ambito di questa Giornata la Delegazione pontificia per la Santa Casa di Loreto, in collaborazione con il Dipartimento sanitario Santa Casa, dopo la celebrazione della santa messa delle ore 10, promuove un incontro a carattere medico scientifico con la lettura magistrale di Alessandro Cecchi, del Centro unico regionale di Diagnosi prenatale di II livello, dal titolo “Medicina prenatale – Utopia o realtà?”.

Durante l’incontro scientifico, Fiorenzo Mignini, responsabile del Dipartimento sanitario Santa Casa, esporrà il progetto “Lo spettro dei disturbi feto-alcolici: prevenzione, diagnosi e terapia”, che consiste nella costituzione e formazione di un gruppo professionale in grado di formulare corrette diagnosi nel riscontro di tali disturbi e nell’avviare un’azione per individualizzare le gravidanze a rischio, guidare opportuni trattamenti psico-pedagogici idonei e conseguenti follow-up.

L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà presso la sala Pasquale Macchi alle ore 11. Interverranno il delegato pontificio per il santuario della Santa Casa di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, e l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.

