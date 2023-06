Università Cattolica: dal 29 giugno all’1 luglio, a L’Avana (Cuba), il convegno internazionale su “essere umano tra nuove tecnologie e trascendenza”

Dal 29 giugno aall’1 luglio, a L’Avana, Cuba, si terrà il convegno internazionale dal titolo “El ser humano entre las nueva tecnologías y la trascendencia. Para un Humanismo 4.0”. L’iniziativa – si legge in una nota – è promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme all’Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, e con la collaborazione del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universitat Abat Oliba Ceu di Barcellona e l’Instituto de Bioética Juan Pablo II di L’Avana. Al centro delle giornate di studio gli sviluppi delle nuove tecnologie nei diversi ambiti del sapere – medico, giuridico, epistemologico, neuroscientifico, alimentare – con l’obiettivo di indagare la possibilità di un nuovo “umanismo di trascendenza”, in relazione alle nuove tecnologie. “Porre al centro la trascendenza, soprattutto oggi, significa anche mettere al centro la dignità della persona, nel suo legame costitutivo con l’alterità, e preservarla da ogni riduzionismo di tipo procedurale, da ogni funzionalismo che ne annulli l’essenza complessa e da ogni sua traduzione in termini di mera quantità tecnico-scientifica e di consumo”, spiega Giuseppe D’Anna, direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica. Questo appuntamento è il primo importante tassello di un progetto più vasto, che ha avuto inizio nell’estate dello scorso anno con l’incontro, sempre a L’Avana, tra D’Anna e Yasmany Ibaldo Pérez Marañón, preside dell’Instituto Padre Félix Varela. “Le vie di ricerca comuni – osserva D’Anna – intendono avviare l’elaborazione di un nuovo umanesimo, in grado di confrontarsi, con competenza e senza pregiudizi, sia con l’innovazione tecnologiche sia con le problematiche ecologico-ambientali sia con le sempre più complesse relazioni tra le persone e i popoli”. Non a caso, il convegno cubano si inserisce nelle attività del progetto dell’Università Cattolica “Cambiamento o trasformazione? Conoscere, comunicare e trascendere nell’era digitale. Per un nuovo umanesimo” (Linea d’intervento d.3.2., 2020).