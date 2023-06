Facoltà Teologica della Sardegna: uscito l’ultimo numero di Theologica et Historica

È stato stampato il volume numero XXX (2021) di “Theologica et Historica”, gli Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Nella rivista – si legge in un comunicato della Facoltà Teologica – confluiscono gli studi dei docenti della Facoltà, di vari studiosi che fanno riferimento a vario titolo a questa istituzione e di altri docenti o ricercatori accademici. In questa uscita, relativa all’annata 2021, sono presenti otto articoli insieme ad altri quattro contributi specifici, in una sezione separata, che rappresentano gli atti del convegno “Spiritualità-arte-missione: Gesuiti e Sardegna” tenutosi alla Facoltà Teologica della Sardegna il 5 maggio del 2022. Tanti e variegati sono i temi trattati anche in questo numero, come è proprio degli annali accademici in genere: da tematiche di ampio respiro a studi più specifici, spesso con uno sguardo di particolare attenzione alla storia religiosa e culturale della Sardegna. Per la consultazione dell’indice di questo numero, ma anche di quelli degli anni precedenti, si rimanda alla sezione dedicata di questo sito.