Diocesi: Messina, sabato la Consulta delle aggregazioni laicali promuove un evento su “La forza delle fragilità”

Sabato 24 giugno la Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Melo ha organizzato un evento dal tema: “La forza delle fragilità, opportunità di riflessione su argomenti di impegno cristiano nella società”.

“La forza delle fragilità”, spiega una nota della diocesi, è “un titolo scelto da alcuni giovani, con i quali la Consulta delle aggregazioni laicali ha condiviso i sogni infranti e quelli realizzati; il degrado di luoghi e persone, la bellezza di una città millenaria. Dispersione scolastica, giovani e territorio, educazione alla bellezza: questi i temi trattati nei tavoli tematici, aperti al contributo di idee ed esperienze di tutti, per far rinascere la passione per Messina e tentare di realizzare i sogni dei nostri giovani”.

Alle ore 17 al duomo si sosterà per un momento di preghiera. Quindi, spostandosi in autonomia, a piazza Cairoli dalle 18 alle 23. Nel corso dell’evento è prevista la presenza dell’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla.