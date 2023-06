Diocesi: Arezzo, domani “Cantiere dei catechisti” con il vescovo Migliavacca

Sarà l’oratorio Don Bosco di San Leo ad ospitare nel pomeriggio di domani, sabato 24 giugno, il “Cantiere dei catechisti” della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

“Il 27 novembre scorso, il vescovo Andrea – ricordano Silvia Mancini e la Consulta del Centro pastorale per l’Evangelizzazione e la catechesi – ha iniziato il suo ministero nella nostra Chiesa. Durante questi mesi, molti di noi hanno avuto modo di incontrarlo e di iniziare a conoscerlo. Ora lui desidera incontrare noi catechiste e catechisti per ascoltare le nostre esperienze e incoraggiarci a continuare a lavorare ‘nel cantiere della catechesi’”.

L’incontro prenderà il via alle 15.15; previsti un momento di preghiera, di narrazione e di ascolto del vescovo Migliavacca, il quale presiederà anche la celebrazione eucaristica alle 17 nella quale consegnerà il mandato ai catechisti. Rivolgendosi a loro in un videomessaggio di invito, il presule sottolinea come si tratti di “un grandissimo servizio” e “io per primo sono grato a tutti voi”. Quella di domani sarà “per tutti” un’occasione per gustare “il piacere di stare insieme, di dialogare, di pregare, di incontrarci e di sentirci mandati dal Signore per la nostra Chiesa, nella nostra Chiesa, per annunciare il Vangelo”.