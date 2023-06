Diocesi: Jesi, domani festa “L’amore familiare: vocazione e via di santità”

“L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Questo il tema della Festa diocesana della famiglia in programma domani, sabato 24 giugno, a Jesi, presso la parrocchia San Francesco d’Assisi. Il pomeriggio prenderà il via alle 16 con l’accoglienza; alle 16.30 è in programma un momento di riflessione con la testimonianza dei coniugi Alessandro Greco e Beatrice Bocci, conduttori televisivi e autori del libro “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore!”, in dialogo con padre Alessandro Angelisanti. Alle 19 il vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi presiederà la celebrazione eucaristica con la benedizione delle famiglie e dei bambini. Dopo la cena, alle 21 spettacolo “Sanfra’s got talent”. Inoltre, per tutto il pomeriggio sarà aperta una pesca di beneficenza. Dalle 16 alle 19 bambini e ragazzi saranno coinvolti in giochi, balli e laboratori.