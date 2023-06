Diocesi: Genova, discorso domani dell’arcivescovo Tasca alla Città nella solennità di San Giovanni Battista

Domani, sabato 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista, nella cattedrale di San Lorenzo, a Genova, l’arcivescovo mons. Marco Tasca, a conclusione della processione con le ceneri del Santo Patrono di Genova, rivolgerà ai presenti il discorso alla Città. Questo – spiega in una nota l’arcidiocesi – va a sostituire il discorso di fine anno che si teneva il 31 dicembre in occasione del canto del Te Deum. Lo fa sapere la diocesi informando che il programma della Solennità prenderà il via alle 10.30 in Cattedrale con il Canto dell’Ora Media presso la Cappella di San Giovanni e a seguire Santa Messa Pontificale presieduta dall’arcivescovo. Alle ore 17 in Cattedrale verranno celebrati i SS. Vespri pontificali presieduti dall’arcivescovo e alle ore 17.30 partirà la Processione verso il Porto Antico con l’Arca delle ceneri del Battista. Al rientro in Cattedrale (previsto per le ore 18.30) l’arcivescovo rivolgerà il discorso alla Città dal presbiterio.