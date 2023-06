Solidarietà: Misericordia Prato, nel 2022 svolti 162mila servizi sul territorio da 2.000 volontari a favore della popolazione

Con 162mila servizi svolti dalla sede centrale e dalle ventisei sezioni sparse sul territorio, l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato conferma il suo grande impegno nel settore socio sanitario. Mentre sono state circa 8mila le uscite di emergenza urgenza (più di 21 al giorno) realizzate in convenzione con l’Asl per conto della centrale del 118. Sono alcuni dei numeri contenuti nel Bilancio sociale 2022, presentato ieri sera, giovedì 22 giugno, dal proposto Gianluca Mannelli durante l’assemblea annuale degli iscritti. “Nonostante gli aumenti generalizzati dei consumi energetici, del carburante e dei costi di manutenzione dei mezzi e delle sedi, abbiamo sempre garantito lo svolgimento dei nostri servizi senza arretrare di un passo – ha commenta il proposto – e questo grande risultato lo dobbiamo ai tanti confratelli e consorelle che quotidianamente si impegnano per rispondere ai bisogni della popolazione”.

Sono circa 2mila i volontari della Misericordia di Prato, uomini e donne che con generosità si mettono a servizio degli altri nei trasporti sanitari, nella consegna dei farmaci, nella carità e nei tanti servizi messi in campo dalla Misericordia. “Non siamo attivi solo nel settore sanitario – ha sottolineato Mannelli – abbiamo moltissimi altri impegni che ci vedono a fianco delle persone. Pensiamo al consultorio familiare, impegnato lo scorso anno in 642 colloqui psicologici, sia di coppia che individuali, o al centro di ascolto di prevenzione dell’usura, che ha raccolto 39 segnalazioni, e alle attività alla persona portate avanti con generosità dalla sezione femminile”.

Nella sede centrale di via Galcianese sono in funzione 52 mezzi, di cui 12 ambulanze, mentre a disposizione delle sezioni ci sono 42 ambulanze e 104, fra auto e pulmini, per il trasporto sociale. La Misericordia di Prato ha anche un Centro odontoiatrico, che svolge un sostegno gratuito nei confronti delle persone più fragili: nel 2022 sono stati 12 i pazienti in difficoltà curati. Il Centro svolge anche il servizio di pronto soccorso odontoiatrico gratuito, attivo tutte le domeniche, nel quale ci sono stati 95 accessi. In via Ferrucci è aperto dal 2019, all’interno Centro medico della Misericordia, l’Istituto diagnostico Santo Stefano, che svolge attività di diagnostica per immagini con macchinari all’avanguardia. Al Parco Prato è presente un poliambulatorio in grado di offrire più di trenta specialità della medicina generale e servizi infermieristici. A Vaiano opera nel campo della radiologia tradizionale e dell’ecografia un presidio dell’Istituto diagnostico Santo Stefano.